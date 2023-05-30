Erzincan’da polis ekiplerince, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi çerçevesinde, farklı gün ve saatlerde "Polislik Mesleğinin Tanıtımı, Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği, Hırsızlık ve Dolandırıcılık” konuları üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile birlikte, Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 128, Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi’nde 80, Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulu’nda 70, Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulu’nda 110, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu’nda 120, Şemseddin Uçar İmam Hatip Ortaokulu’nda 50 öğrenci ve öğretmene bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere verilen eğitimlerde, kişisel güvenlik tedbirleri, genel asayiş konuları, trafik kuralları ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hakkında farkındalık çalışmaları yapılarak özellikle müptela yapıcı maddelerin birey ve topluma zararları, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ile 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gibi konularda da eğitimler verildi. Ayrıca, müptela ve çocukların suçtan korunması konusunda eğitim faaliyetlerinin okul sezonu boyunca da devam edeceği vurgulandı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, 450 adet malvarlığına karşı işlenen suçlar, telefon dolandırıcılığı, dijital müptelalık, zaman yönetimi ve dijital okuryazarlık konularını içeren broşür ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından öğrenci velilerine hitaben yazılmış mektup dağıtıldı.