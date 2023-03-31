Erzincan’da polis ekiplerince, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi çerçevesinde, "Polislik Mesleğinin Tanıtımı, Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Siber Güvenlik, Trafik Güvenliği” konuları üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile birlikte Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 120, Şehit Astsubay Tamer Meriç Ortaokulu’nda 20, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi’nde 110, Mustafa Doğan Anadolu Lisesi’nde 150, Melikşah İlkokulu’nda 150, Yavuz Selim İlkokulu’nda 90, Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi’nde 140 ve Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu’nda 120 öğrenci ve öğretmene bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere verilen eğitimlerde, kişisel güvenlik tedbirleri, genel asayiş konuları, trafik kuralları ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hakkında farkındalık çalışmaları yapılarak özellikle müptela yapıcı maddelerin birey ve topluma zararları, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ile 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gibi konularda da eğitimler verildi. Ayrıca, müptela ve çocukların suçtan korunması konusunda eğitim faaliyetlerinin okul sezonu boyunca da devam edeceği vurgulandı.