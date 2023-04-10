Van’da ilçe gençlik ve spor müdürlükleri bünyesinde açılan Polis Özel Harekât (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri nezaretinde verilen kuslarda; kuvvet, dayanıklılık, sürat antrenmanları ve parkur çalışması yaptırılıyor. Kursları yakından takip eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy; "Gençlerimize hayallerini gerçekleştirmek adına antrenörlerimizle birlikte gereken desteği sağlıyoruz. Bu kurslarımızı gençlerimize ücretsiz bir şekilde temin ediyoruz. Antrenörlerimiz gençlere parkurlar hazırlayıp ayrı şekilde beden dili eğitimi veriyorlar. Sporu seven gençlerin bu kursa yoğun şekilde katılmaları da bizleri mutlu ediyor. Hazırlık kurslarımızda uzman antrenör kadromuz ile gençlerimize tamamen ücretsiz eğitimler veriyoruz. Kondisyonlarını arttırma yönünde yoğunlaşmış bir antrenman programımız var. Böylelikle parkur sürelerini azaltmayı hedefliyoruz. Bu zamana kadar güzel başarılar elde ettik. Bundan sonra da öyle olması için çalışıyoruz” dedi.

“Gençlerimizle gurur duyuyoruz”

İl Müdürü Arif Özsoy; gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Bizim en büyük güvencemiz gençlerimiz. Güçlü Türkiye’nin mimarı; bugünümüzün ve yarınımızın mihenk taşı onlar. Van’da gençlerimizin en iyi şekilde kendilerini geliştirebilmeli, gerekli imkânlardan yararlanabilmeleri için biz var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimizin başarılarını da gördükçe yaptığımız iş ile bir kez daha gurur duyuyoruz. Müdürlük olarak her daim gençlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, şimdiden sınava girecek olan bütün gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.