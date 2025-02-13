Karaman’da polis ekipleri ile gençlerin kartopu oynadığı caddede renkli görüntüler ortaya çıktı.

Karaman’da ikindi saatlerinde başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışıyla beraber kent merkezi beyaza bürünürken vatandaşlar karın tadını çıkarmak için sokaklara akın etti. Güvenlik amaçlı İsmet Paşa Caddesi üzerinde bekleyen polis ekipleri ile gençler de kartopu oynadı. Beyaza bürünen caddede, gençler ve polisler kartopu oynarken renkli görüntüler ortaya çıktı. Polislerle kartopu oynayan gençler polislere teşekkür ederek, onları çok sevdiklerini ve çok eğlendiklerini söylediler.