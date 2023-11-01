Eskişehir’de KYK yurdunun önünde eylem yapmak isteyen ve polis barikatına saldırarak 5 polis memurunun yaralanmasına neden olan grubun içinden gözaltına alınan 4 öğrenci adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü önünde bir araya gelen ve Mükrime Hanım Kız Öğrenci Yurdu’na slogan atarak yürüyüş gerçekleştiren 30 kişilik grup, karşılaştıkları polis barikatına saldırdı. Çıkan arbedede yüzüne yumruk atılan 1 kadın komiserin de içinde bulunduğu 5 polis memuru yaralandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olayda 4 öğrenciyi gözaltına aldı. Geceyi emniyette geçiren 4 eylemci, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.