Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce "Hizmet İçi Eğitim" çerçevesinde polis ekiplerinin katılımıyla toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, kamu düzeninin bozulmasına tehdit oluşturan eylemci grubu öncelikle yolu barikatlar ile kapatan eylemciler, daha sonra ateş yakarak yasa dışı sloganlar ile kamu düzeninin ve güvenliğinin bozulmasına sebebiyet vermesi üzerine eylemciler göz yaşartıcı savunma tüfeği, gaz ve TOMA ile müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.

Tatbikatta eylemciler tarafından yakılan ateşler TOMA tarafından söndürüldü. Daha sonra eylemciler, çevik kuvvet polislerinin gerçekleştirdiği operasyon ile gözaltına alındı.

Basından gizli olarak yapılan tatbikatın videosu emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.