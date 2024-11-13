Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan tırdan 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırın değişik bölmelerine gizlenmiş 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bir kişi gözaltına alınırken sigaraların piyasa değerinin 300 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: iha