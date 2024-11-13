Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan tırdan 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırın değişik bölmelerine gizlenmiş 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bir kişi gözaltına alınırken sigaraların piyasa değerinin 300 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.