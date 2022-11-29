Şanlıurfa’da narkotik operasyonunda pompalı tüfekle polis ekiplerine ateş açıp 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa’da narkotik operasyonunda pompalı tüfekle polis ekiplerine ateş açıp 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Uçaksavar Kavşağında meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis bir aracı takibe aldı. Polisin takibe aldığı otomobil, narkotik ekiplerince kavşakta durdurulmak istendi. Bu sırada araçta bulunanlar, polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ilk ateş sonucu 2 polis memuru bacağından yaralandı. Saldırı sonrası polis ile uyuşturucu tacirleri arasında kısa süreli bir çatışma yaşandı. Zanlılar, polislerin yaralanmasını fırsat bilerek olay yerinden kaçarken yaralı polisler ise olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede polis çalışmalarını sürdüren polis ekipleri gece saatlerinde 3 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, bu gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.