Burdur’da dün akşam saatlerinde polislerin dur ikazına uymayarak yaklaşık 15 kilometre boyunca kaçan ve kaçarken 4 araca zarar verip kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adam yaralamadan kesinleşmiş 5 yıl 11 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi. Şüphelinin 41 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Burdur’da dün saat 18.00 sıralarında Ahmet Y. (29) idaresindeki 15 NR 403 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, polis ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.

Şüpheli, Burç Mahallesi Akkanat Sokak, Konak Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi ve Rıza Doğrul Caddesi’nde park halindeki 4 araca çarparak kaçışını sürdürdü. Yaklaşık 15 kilometre boyunca polis ekiplerinden kaçan otomobil, Burdur-Isparta karayolu Askeriye köyü yakınlarında refüj bordür taşlarına çarparak kaza yaptı.

Kazanın ardından araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Ahmet Y., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Ahmet Y., gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olayın detayları ortaya çıktı

Polis ekipleri peşine takan Ahmet Y.’nin 41 farklı suç dosyasının olduğu ve en son "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 11 gün hapis cezasıyla arandığı, bu yüzden emniyet ve jandarma ekiplerinin 2 gün boyunca takip ettiği Ahmet Y.’nin takip edildiğini fark edince kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Ahmet Y., çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildi. Ayrıca Ahmet Y.’ ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, muayenesiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik işaretlerine uymamak gibi suçlardan toplamda 65 Bin TL idari para cezası uygulandı.