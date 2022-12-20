21 zanlıdan 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16’sı serbest bırakıldı. Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık’ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan 2 ayrı soruşturma devam ediyor. Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan 21 şüpheliden 20’si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır’da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8’i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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