DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürlüğü personeline Organ ve Doku Bağışının önemi konusunda eğitim verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürlüğü personeline Organ ve Doku Bağışının önemi konusunda eğitim verildi.

Organ Bağışı Haftası etkinlikleri dahilinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği koordinasyonu ile Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına yönelik “Organ ve Doku Bağışının Önemi” konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Zehra Mermi Bal tarafından verilen eğitimde, organ nakli kimlerden yapılabilir? beyin ölümü ve bitkisel hayat, bağışlanan organlar kimlere naklediliyor? Türkiye’de ve dünya’ da organ bağışı rakamları, organ bağışının dini boyutu, organ bağışı ile ilgili asılsız söylentiler nelerdir? konularında bilgiler verdi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da “Organ bağışı oranlarının artması için herkese çok mühim görevler düşmektedir. İnsanların hayattayken sevdikleri insanlarla organlarını paylaşması yanında, ölümlerinin ardından da organlarının başka insanlarda can bulması için girişimde bulunması, organlarını bağışlaması hastalar için hayati önem arz etmektedir. Kişi hayatını kaybetmesine rağmen, böbrek, karaciğer, akciğer, kalp, bağırsak, pankreas, kornea gibi doku ve organları başka bedenlerde yaşatabilir ve birçok insana sağlıklı bir hayat hediye edebilir. Bağışlanan organlar, bazı insanların hayata tutunmasına vesile olabilir. Organ bağışı bekleyen kişilerle empati kurmak oldukça önemlidir” ifadelerinde bulundu.