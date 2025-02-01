Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından esnaflar asayiş olaylarına karşı uyarıldı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önleyici polislik faaliyetleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık, güvenlik kameralarının önemi ve bilişim yoluyla işlenen suçlar (SİBERAY) konularında vatandaşları bilgilendirdi. Polisler ayrıca konularla ilgili hazırlanan broşürleri dağıtarak bilgilendirmeler yaptı.