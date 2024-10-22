Bartın’da son dönemlerde artan telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar, polisin hazırladığı kısa film ile uyarıldı. "Devlet hiç bir operasyonda vatandaştan para yada ziynet eşyası talep etmez" ifadesine vurgu yapıldığı filmde, dolandırıcıların yöntemleri de deşifre edildi.

Bartın’da son dönemlerinde kendilerini savcı, polis, hakim, asker olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşenlerin sayısı artması üzerine Bartın Emniyet müdürlüğü harekete geçti. Bir taraftan dolandırıcıların peşine düşen polis, diğer taraftanda broşür ve çeşitli meteryallerle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor. Son olarak Bartın Emniyet Müdürlüğü ve Bartın Valiliği işbirliğinde hazırlanan kısa film ile vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı.

Dolandırıcıların yöntemlerinin deşifre edildiği filmde, dolandırıcıların "Terör operasyonu yapıldı. Kimlik bilgileriniz ele geçirildi. Eşinizin adına kredi kartları ele geçirildi" gibi ifadelerine inanılmaması gerektiği mesajı verildi. Filmde, böyle durumlarla karşılaşanların para ve ziynet eşyalarını bu kişilere teslim etmek yerine hemen gerçek polisi arayarak durumun ihbar etmesi gerektiği anlatıldı.

Kısa filmde, "Devlet hiç bir operasyonda vatandaştan para yada ziynet eşyası talep etmez" ifadesine de vurgu yapıldı.