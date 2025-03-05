Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenlik konusunda bilinçlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
24 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, Sazlıca Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda eğitim gören 65 öğrenci ziyaret edildi.
Polis ekipleri, öğrencilere temel güvenlik kuralları, 112 Acil Yardım Hattı ve önemli telefon numaralarının kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı.
Eğitim sonunda öğrencilere bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı.
Kaynak: İHA