Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Jandarma’nın 184’üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Komiserler ve polisler; ilçedeki jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiserler Salih İnaloğlu, Recep Öztürk, İsa Kılıçgil, başpolis Yalçın Karaçam, asayiş, trafik ve yunus polisleri Zennur Çetin, Hasan Başkan, Akif Hergül, Süreyya Yılmaz ve Burak Kartal, Jandarma Teşkilatı’nın 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere İlçe jandarma Komutanı Ali Akça’yı makamında ziyaret ettiler.