Çankırı’da polis ekipleri, "Çocuk Hakları Günü" ççerçevesinde ilkokul öğrencilerine genel güvenlik eğitimi verdi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi. Güvenlik bilincini artırmaya yönelik olarak Karatekin İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere genel güvenlik konularında eğitim verildi. Eğitim sırasında öğrencilere, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri muhtemel tehlikeler, yabancılarla iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken kurallar ve güvenli davranış alışkanlıkları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, çocukların güvenliğini tehdit edebilecek durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği, temel iletişim kuralları ve polisle iş birliğinin önemi gibi konular örneklerle açıklandı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği eğitimde günlük hayatta uygulayabilecekleri pratik bilgiler de paylaşıldı.