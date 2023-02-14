10 ilde yıkıma neden olan deprem afetinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Erzincan polisi de depremden psikolojik olarak etkilenen çocukları yalnız bırakmadı. Polisler depremzede çocuklarla futbol oynayarak keyifli anlar yaşamalarını sağladı.

Depremde şehit olan sözleşmeli er son yolculuğuna uğurlandı

Depremde şehit olan sözleşmeli er son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler deprem afeti yaşayan çocuklara bir nebze moral kazandırabilmek için onlarla top oynadı.

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