Sivas’ın Gürün ilçesinden geçen depremzede aileler polisler tarafından bilgilendirilerek, çocuklara şeker ve çikolata ikramında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bir çok depremzede aileler hatıralarını enkazlar da bıraktığı şehirleri geçici olarak terk etmek zorunda kaldı. Gürün bölge trafik istasyon amirliği ekipleri tarafından Sivas’ın Gürün ilçesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yol durumu ve güvenli yolculuk hakkında bilgilendirilerek, denetimler yapıldı. Denetimler sırasında depremzede ailelere denk gelen polis ekipleri depremzede aileleri de unutmadı. İhtiyaçlarının olup olmadığını soran polis ekipleri depremzede çocuk ve ailelere bir nebzede moral olmak maksadıyla çikolata ve şeker ikramında da bulunmayı ihmal etmedi. Ayrıca depremzede aileler istasyon amirliğine davet edilerek dinlenmeleri sağlandı.