Türk Polis Teşkilatının 178.yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri dahilinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Orman İşletme Müdürlüğü ile yanan alanlarda 300 fidan dikti.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler geçtiğimiz yaz yanan Değirmenyanı mevkiinde bulunan alanda Polis Haftası etkinlikleri dahilinde kendilerine hediye edilen kızılçam, defne, keçiboynuzu fidanlarını dikti. Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ‘ Ülkemizin en eski ve köklü teşkilatlarından olan Emniyet teşkilatımızın yıldönümünü kutlarız’’ diyerek polislere fidan ve hediyeler takdim etti.

Fidan dikim etkinliklerinin fidanların tüplü olması kaidesi ile Nisan ayı sonuna kadar devam edebileceği belirtildi.