Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan polis korosu, öğrencilere yönelik müzik etkinliği düzenledi.

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan polis korosu, öğrencilere yönelik müzik etkinliği düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Yüksekova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından oluşturulan polis korosu öğrencilere teneffüs arası sürpriz yaptı. 15 kişiden oluşan polis korosu ilçede bulunan okulları gezerek, öğrenciler ile beraber şarkılar seslendirip eğleniyorlar. Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Selman Beğde, ”Büro amirliği olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber okullarda teneffüs aralarında polislerimizden oluşturduğumuz ekiple müzik etkinliği düzenledik. Bu etkinlikte öğrencilerimizle bir araya geldik. Sürpriz bir şekilde etkinliğe gelen polis arkadaşlarımızı gördüler, mutlu oldular, beraber şarkılar seslendirdik. Onları mutlu görmek bizi daha da mutlu etti. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Polis memuru Hilal Bulut ise, ”Burada öğrencilerle bir araya gelerek, onları hem eğlendirmek, hem de polislerle kaynaştırmak amacıyla etkinlik düzenledik. Bu etkinlikle 15 polis arkadaşımızla beraber öğrencilere hitap eden çeşitli şarkılar söylemeye çalıştık. Hem onlarla eğlendik, hem mutlu olduk umarım onlarda bizimle mutlu olmuşlardır” dedi.

Etkinliğin kendilerini mutlu ettiklerini söyleyen öğrenciler, Polis korosuna teşekkür ettiler.

Düzenlenen etkinliğe, Yüksekova İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Turan, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya katıldı.