Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ çerçevesinde, Muş Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki özel öğrencilerle bir araya gelerek güzel bir gün geçirmelerini sağladı. Engelli bireylerle yakından ilgilenen polisler, onlara resim çizip çeşitli hediyeler dağıttı. Gülümseten anların yaşandığı buluşmada, özel çocukların gönlüne dokunuldu.

VEDAŞ ekipleri, kesintisiz enerji arzı için havai hatları yer altına alıyor

VEDAŞ ekipleri, kesintisiz enerji arzı için havai hatları yer altına alıyor

Muş’ta polisler, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ çerçevesinde özel öğrencilerle bir araya gelerek onlarla eğlenceli zaman geçirdi.

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