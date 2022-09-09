Emniyet Müdürlüğü, ilk okul ve orta okullarda eğitim gören çocuklara yapılan çanta dağıtımının bir hayırseverin desteğiyle yapıldığını belirtti.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından gelecek hafta başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde dezavantajlı konumda bulunan mahallelerde ikamet eden öğrencilere okul çantası dağıtıldı.

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