Afyonkarahisar’da polis ekipleri ilkokul öğrencilerine mesleklerini tanıtıp, güvenli internet kullanımı hakkında bilgiler verdi.

Gerçekleştirilen programla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “İlimiz Selçuklu İlköğretim Okulunun minik öğrencileri ile kıymetli öğretmenleri Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Ziyarette polislik mesleği, güvenli internet kullanımı gibi konularda geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilgilendirdik. Bununla birlikte öğrencilerimiz tanıtım videoları, görsel materyaller ve animasyon gösterileriyle eğlenirken polis abileri ve ablalarının kullandığı Emniyet araçlarını da keşfetti. Takdim edilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğrafların ardından öğrenci ve öğretmenlerimizi eğitim-öğretim hayatlarında başarılar temennisiyle uğurladık” ifadelerine yer verildi.