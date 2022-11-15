Yüzlerce araç sürücüsü trafik ekiplerince de sorgulanırken, kentin giriş ve çıkışlarındaki uygulamalarda 6 ehliyetsiz sürücü yakalanırken az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Çevik, TEM ve Trafik Şubesi ekipleri kentin giriş ve çıkışında geniş çaplı uygulama yaptı. Durdurulan araçlarda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

100 karayolu üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde 6 ehliyetsiz sürücü yakalanırken az miktarda da uyuşturucu ele geçirildi.

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