Adana’da sulama kanalında çocukların yüzmesini engellemek için polis ekipleri bölgeyi gezip onları sulama kanalından çıkartarak bilgilendirdi.

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da her yıl onlarca çocuk serinlemek için DSİ’ye ait sulama kanallarına girerek hayatını kaybediyor. Her yıl yapılan uyarılara rağmen çocuklar kanala girmeye devam etmesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de, yeni ölümler yaşanmaması için Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünü seferber etti. TDP bünyesinde kurulan özel ekip, merkez Yüreğir ilçesinde bulunan alan Ege Bağatur Bulvarı’ndaki sulama kanalında hayatlarını hiçe sayarak suda yüzen çocukları tek tek çıkarttı.

Ekipler, sudan çıkarttıkları çocuklara, “Güvenli olmayan sulara girip, sonsuzluğa yelken açmayın. Her yıl sulama kanalları ve göletlerimiz onlarca can alıyor. Bu kişilerden biri de siz olmayın. Güvenli olmayan sulara girmeyelim. Akıntıya kapılmak yerine hayata tutunalım. Sevdiklerimizle beraber bir ömür varken, bir nefesle hayatı kaybetmeyelim” uyarısını yaptı.

Taksicilerden de destek geldi

Polisin, uyarılarına taksiciler de destek verdi. Sulama kanalının hemen yanı başında yer alan taksi durağındaki taksiciler, telsiz ağından ardı ardına ‘Sulama kanalında yüzen çocukları gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, ihbarda bulunun’ anonsunu yaptı.

Öte yandan, polisin sudan çıkarttığı bazı çocuklar ise korkup kaçtı. Ayrıca ekipler, sulama kanalı çevresindeki iş yerlerini de ziyaret ederek vatandaşları bilgilendirdi.