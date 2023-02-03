Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası karın tadını çıkaran iki kardeşin eğlencesine, polis ekipleri de kar topu oynayarak eşlik etti.

Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası karın tadını çıkaran iki kardeşin eğlencesine, polis ekipleri de kar topu oynayarak eşlik etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının Karabük ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Safranbolu-Bartın Karayolu’ndaki bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Eşsiz manzaraların oluştuğu bölgede bazı vatandaşlar araçlarından inerek fotoğraf çektirirken, çocuklar da kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede kontrollerini sürdüren polis ekipleri de eğlencelerine ortak oldukları çocuklarla kar topu oynadı. Polislere teşekkür eden 12 yaşındaki Görkem Balık, "Kar topu oynarken polis ağabeyler geldi, bize katıldılar. Çok eğlendik" diye konuştu.