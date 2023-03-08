Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, depremzede aileleri kaldıkları çadırlarda ziyaret etti ve onlara kırmızı karanfiller dağıtıp, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, depremzede aileleri kaldıkları çadırlarda ziyaret etti ve onlara kırmızı karanfiller dağıtıp, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesine görev yapan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk gününden bu yana çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmadı. Çeşitli etkinliklerle afetzedelerin her daim yanlarında olan polis ekipleri, Dünya Kadınlar Günü’nde çadırda kalan kadınlara karanfil dağıttı. Polis ekiplerinden karanfil alan kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı.

“Bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar”

Depremden etkilenen Zahide Sevim, polis ekiplerinin tüm ihtiyaçları karşıladığından bahsederek, “Allah’ım polislerden razı olsun. Bizlere çiçek verdiler, çocuklarımıza oyuncaklar verdiler. Polislere çok teşekkür ederim” dedi.

Bir diğer depremzede Deniz Akkuş ise polis ekiplerinin günlerini unutmamasının çok güzel olduğunu belirterek, “Biz burada oturuyoruz, benim 3 çocuğum var. Depremde bizim evimiz yıkılmadı ama o anlar çok kötüydü. Çok duygulandım ve ağladım, polislerin bizleri unutmaması çok güzel bir şey. Allah polislerden razı olsun, onlara sürekli dua ediyorum. Depremin ilk gününden itibaren sürekli bizlerin yanında oldular ve bizlere sürekli varlıklarını hissettirdiler” diye konuştu.