Deprem bölgesindeki illerde yürütülen çalışmalara destek vermek üzere İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yola çıktı.

Deprem bölgesindeki illerde yürütülen çalışmalara destek vermek üzere İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yola çıktı.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara destek vermek üzere yola çıkan 66’sı Özel Harekat Polisi olmak üzere toplam 169 polisi; Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve emniyet personelleri dualar eşliğinde uğurladılar.

Bugün yola çıkan polisler ile birlikte Erzincan’dan toplam 230 polisin deprem bölgesine gönderildiğini belirten Vali Mehmet Makas, polislere, afet bölgesinde yapacakları çalışmalardan dolayı şimdiden teşekkür ederek, yollarının açık olmasını diledi.