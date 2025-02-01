Düzce’de rutin trafik kontrolü yapan trafik ekipleri, dur ihtarına uymayan alkollü sürücüyü 20 km kovaladıktan sonra evine 100 metre kala yakaladı.

SEFER DEMİR

DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri rutin yol kontrolü yaptığı esnada polisin dur ihtarına uymayarak kaçan İlhan Şeker İdaresindeki 81 ABB 999 plakalı otomobil sürücüsü kovalamacasının ardından 20 km sonunda Nusrettin Mahallesinde bulunan evine 100 metre kala yakalandı.

Yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen sürücü Polis ekiplerine “ehliyeti kaptırmamak için kaçtım” dedi.

Öte yandan Şeker'e İdari para cezası kesilip ehliyetine el konuldu.