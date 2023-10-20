Antalya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil, bir başka otomobile çarparak kazaya neden oldu. Kazada iki kişi yaralanırken, kaçan araçtaki şüpheliler kıskıvrak yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi’nde meydana geldi. Polis, şüpheli gördüğü bir otomobile ’dur’ ihtarında bulundu. Sürücü polisin ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Mahalle arasında süren kovalamacada kaçan otomobil, bir başka otomobile çarparak durdu. Kaçan otomobilin vurduğu araçta sürücü ve yolcu durumundaki iki kişi yaralandı. Kaçan siyah otomobildeki biri kadın iki kişi ise ekiplerce gözaltına alındı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kovalamaca, kaza ve sonrasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.