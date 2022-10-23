DÜZCE (İHA) – Düzce’de yayaların kullandığı alanlara motosikletle giren sürücüler denetlendi. Denetimi fark edip ara sokaklara kaçan motosiklet sürücülerine ise toplam 18 bin 103 lira cezai işlem uygulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yayaların kullandığı alanlara motosikletle giren sürücüler denetlendi. Denetimi fark edip ara sokaklara kaçan motosiklet sürücülerine ise toplam 18 bin 103 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde motosikletli sürücülere yönelik denetim yaptı. Araç trafiğine kapalı olan İstanbul Caddesi’nde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, motosikletli sürücüleri durdurdu. Denetimde kask takmayan, ters şeritte ilerleyen, yaya alanlarını kullanan ve yayalara yol vermeyen motosiklet sürücüleri kontrol edildi. Trafik ekiplerinin denetim yaptığını gören bazı motosiklet sürücüleri ise ara sokaklara kaçtı. 210 sürücünün kontrol edildiği denetimde, uygulamadan kaçan motosikletlilere toplamda 18 bin 103 lira cezai işlem uygulandı. İstanbul Caddesi’nde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.