Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde beş şüpheli polisin denetiminde uyuşturucu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kdz Ereğli ilçesinde 1-2 Temmuz tarihleri arasında uygulama ve denetimlerde, Asayiş Büro Amirliğimiz ekiplerince (U.T.) isimli şahıs üzerinden bir miktar esrar maddesi, (M.C.) isimli şahıs üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ile uyuşturucu kullanma aparatı, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı Yunus Timlerince (E.K.), (U.Ç.) ve (A.A.) isimli şahıslar üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ile yakalandı.

Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.