Zonguldak’ta bir araçtan yola dökülen mazot nedeniyle güzergah tek şeritli trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yolu kullanmak isteyen sürücülerle adeta imtihan yaşadı.

Zonguldak’ta bir araçtan yola dökülen mazot nedeniyle güzergah tek şeritli trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yolu kullanmak isteyen sürücülerle adeta imtihan yaşadı.

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi istikametinden Fevkani Köprüsü’nü kullanan bir araçtan mazot döküldü. Mazot sebebiyle yolda kalan sürücüler durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri köprüye çıkış istikametini dubalarla kapattı. Şeridin kapatılmasının ardından sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Ancak bazı sürücüler polisin uyarılarına rağmen köprüye çıkmakta ısrar etti. Sürücülerle adeta imtihan yaşayan ekipler yaşanabilecek kazalara karşı da köprüye çıkarak araçların geçişine izin vermedi. Köprüde park halindeki araçlar da kontrollü şekilde mazot dökülen yolu kullanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Belediye ekiplerinin yola kum serpmesinin ardından güzergah yeniden trafiğe açıldı.