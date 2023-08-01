Şanlıurfa’da polis memurunun şehit olduğu kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yaşandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü binasından çıkan Ramazan Kütük’ün (31) kullandığı zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada manevra sırasında kontrolden çıkan araç kaldırıma çarparak devrildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru Kütük şehit oldu.

Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Şanlıurfa Valiliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "01.08.2023 günü saat 10.09 sıralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz emrinde görevli polis memuru Ramazan Kütük, yaşanan trafik kazasında yaralanmış, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.