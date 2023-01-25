Önceki gün bir kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada, polis memuru Güleç hayatını kaybetmiş, 1’i polis 5 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Şanlıurfa Bulvarı Kantar Kavşağı yakınlarında H.A. yönetimindeki 34 FPH 196 plakalı otomobilin, önce polis memuru Kemal Güleç’in (32) kullandığı 46 AFF 530 plakalı otomobil, ardından 27 AHF 226 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, kazada yaralanan otomobilin sürücüsü H.A.’nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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