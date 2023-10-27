Samsun’da polisin nasihati ile gündem olan gencin motosikleti, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Kuryelik yaptığını ve ekmek teknesinin çalındığını ifade eden genç, motosikleti almak için 2 sene uğraştığını, gençliğinin en güzel yıllarından 2 senesinin çalındığını söyledi.

Samsun’da yaşayan ve geçen temmuz ayında hız yaparak canını tehlikeye atması sonucunda bir trafik polisi tarafından babacan tavırla uyarılarak gündem olan Muhammet Fatih Ukde’nin ekmek teknesi olan motosikleti çalındı. İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi üzerinde İstiklal Caddesi ile 100. Yıl Bulvarı’nın kesiştiği noktada bir market önünden çalınan motosikletini arayan genç, o motosikleti ile kuryelik yaptığını, sosyal medyaya videolar çektiğini ifade etti.

"2 senemi çaldılar"

Çevrede bulduğu güvenlik kamera görüntülerini izleyen Fatih Ukde, "Motosikletim marketin önünden çalındı. Tam da kameranın önünden çalındı. Ama kamera çalışmıyormuş. Ben başıma gelmeyeceğini düşünüyordum ama benim de başıma geldi. Sosyal medyaya videolar çekiyorum. Başıma geleceğini hiç düşünmüyordum. Çalındığı zaman ilk gün 10 kişi aradık. Farklı farklı mahallelerde aradık. Bulamadık ve şu anda kamera kayıtları inceleniyor. Bu benim keyfi motosikletim değildi. O motosiklet benim çalışma motosikletimdi. En kötüsü de o. O benim çalışarak aldığım ve çalışmaya devam ettiğim motosikletti. Motosikletim çalındı ama ben ona 2 sene emek vermiştim. Aslında benim yıllarımı da çaldılar. Gençliğimin en güzel yıllarından 2 senem çalındı. Geçmişte trafik polisi ile yaşadığım olaydan sonra daha küçük bir motosiklet aldım. Hem ceza yememek için hem de tehlikeli olduğu için daha küçük bir motosiklet tercih ettim. Daha sonrasında o da çalındı ve bir şeyim kalmadı" dedi.

Motosiklet tutkunu genç, ekmek teknesi olan motosikletini her yerde arıyor.