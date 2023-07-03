Adana polisi kadınların şiddetten korunması için İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES uygulamasını kadınların telefonuna indirmek için çalmadık kapı bırakmadan çalışma yaptığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kadınlara uygulanan şiddetin önüne geçmek için uygulamaya konulan ve akıllı telefonlara indirilen program için Adana polisi seferberlik ilan etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ali İçi ve Kadını Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kadının olduğu her yere giderek kadınların haklarını anlatıp telefonlarına KADES uygulamasını indirmesini sağladığı belirtildi. Polis kapı kapı dolaşıp kadınlara ulaşırken, sivil toplum kuruluşlarıyla da bu çalışmayı hızlandırdı. Son olarak Güney Adana Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik KADES bilgilendirme çalışması yapan polis kursiyerlerin telefonlarına uygulamayı indirdi. Polis uygulamayı indirmenin yanı sıra kadınlara şiddete maruz kaldıkları zamana ya da kalmadan önce yapmaları gerekenleri de tek tek anlattı.