Adana’da polis, plakasız motosiklete “dur” ihtarında bulundu ancak motosikletin sürücüsü polislerden kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamanın sonucunda motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi yakalandı. Motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde devriye görevini yapan Yüreğir Devriye Ekipleri plakasız bir motosiklete “dur” ihtarında bulundu. Motosikletin sürücüsü polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

15 kilometre kaçtı, şehri birbirine kattı

Polis ekiplerinin "dur" anonslarına rağmen motosiklet sürücüsü tüm trafik kurallarını hiçe sayarak ölümüne kaçtı. Polislerin telsiz anonsuyla şüphelinin kaçış güzergahına doğru takviye ekipler yolu kesti. Buna rağmen sürücü durmayıp kaçmayı başardı.

Polisler önünü kesince motosikletten düşüp yaya olarak kaçtılar

Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi’ne giren sürücü, bir süre daha kaçtı. Ancak önünü takibi bırakmayan Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler motosikletin önünü kesti. Sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek yere düştü. Sürücü ve arkasında bulunan diğer şüpheli bu sefer de yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgedeki çarşı mahalle bekçileri ise şüphelileri ara sokaklarda polislerle birlikte yakaladı.

Yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu şüphelilerin bu yüzden kaçtığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezin götürüldü.