Afyonkarahisar’da polis tarafından gençlerin ve çocukların korunması yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 213 okul çevresi ve 21 metruk bina kontrol edilirken, 291 şahsın GBT sorgulaması yapıldı ve aranması olan 2 şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar’da polis tarafından gençlerin ve çocukların korunması yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 213 okul çevresi ve 21 metruk bina kontrol edilirken, 291 şahsın GBT sorgulaması yapıldı ve aranması olan 2 şahıs yakalandı.

Yeni eğitim öğretim döneminde çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimini güvenli bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması aynı zamanda okul çevresinde ve dışında bulunan mekânlar göz önünde bulundurularak denetim faaliyetleri artırıldı.

İçişleri Bakanlığının ‘2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri’ genelgesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12-13 Eylül tarihlerinde 08:00-18:00 saatleri arasında yapılan uygulama ve kontrollerde; il merkezinde 46 okul çevresi, 34 park ve bahçe, 10 metruk bina kontrol edildi. 291 şahsın GBT sorgusu yapılırken sorgulamada; aranan 2 şahıs yakalandı. Şahıslardan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, birisi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

İlçelerdeki uygulama ve denetimlerde de toplam 213 okul çevresi, 21 metruk bina, 17 internet kafe, 8 oyun salonu, 79 kahvehane, 6 iddia bayi, 5 içkili yer, 26 büfe, 52 park ve bahçe kontrol edilirken 638 şahsın da Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.