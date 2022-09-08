Adana’da sağlık raporuna götürülürken kaçan hırsızlık zanlısı yapılan operasyonun ardından yakalandı.

Adana’da sağlık raporuna götürülürken kaçan hırsızlık zanlısı yapılan operasyonun ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran S. hırsızlık suçlamasıyla Dağlıoğlu Polis Merkezi tarafından gözaltına alındı. Zanlı sağlık raporu alınması için Yüreğir Devlet Hastanesindeki adli tıp birimine götürüldü. Zanlı birime getirildiğinde sağlık raporu alınacağı için kelepçesi çıkartıldığında kaçmaya başladı. Polis memuru T.Y. bu sırada havaya ateş açtı. Ancak zanlı mısır tarlasına girerek kaçmaya devam etti. Polis de ateş ederek zanlının arkasından koşarken kendisini tabancayla bacağından yaraladı. Zanlı mısır tarlasında izini kaybettirirken, olay yerine yardımcı ekipler sevk edildi. Yaralı polis ise Yüreğir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis mısır tarlasını ablukaya alarak arama başlattı. Bu arada dron da getirilerek zanlının bulunması için çalışma başlatıldı. Dron ile ısıya duyarlı arama da yapıldı ancak zanlı bulunamadı. Yapılan çalışmada zanlının mısır tarlasından kaçtığı tespit edildi. Polis zanlının kaçabileceği adreslere baskın yaptı. Dağlıoğlu Mahallesinde yakalanan zanlı hırsızlık büro amirliğine getirilerek sorguya alındı.