Konya’da geçtiğimiz günlerde bir iş yerine ve depoya düzenlenen operasyonda çeşitli marka ve modellerde ele geçirilen çalıntı 33 bisiklet ve 1 elektrikli bisiklet sahiplerine teslim edildi. Bisikletlerini alan vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür etti.

Konya’da geçtiğimiz günlerde bir iş yerine ve depoya düzenlenen operasyonda çeşitli marka ve modellerde ele geçirilen çalıntı 33 bisiklet ve 1 elektrikli bisiklet sahiplerine teslim edildi. Bisikletlerini alan vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, özellikle bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’nde ikinci el eşyaların satıldığı bir iş yeri ve depoda çok sayıda bisiklet, elektrikli bisiklet ile birçok çalıntı malzemenin de satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı. Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince özel bir ekip kurularak, belirtilen adresler takibe alındı. Yapılan takibin ardından ekipler adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli marka ve modellerde 33 bisiklet ve 1 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ele geçirilen bisikletlere en konuldu. İş yeri sahibi ve olayla ilgili olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından daha önceden bisikleti çalınan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek müracaatta bulundu. Bisikletini tespit edenler fatura beyanının ardından bisikletlerini aldı.

Günlük hayatında sürekli olarak kullandığı bisikletlerin çalındığını anlatan Emine Çelik, “Benim 1 ay içerisinde 2 tane bisikletim kayboldu. Bisikletlerimin çalınması üzerine Feridiye Karakoluna geldim. Sağ olsun polislerimiz 2 tane bisikletimizi de buldu. Ben bisikletimi hayvanlara hayır olsun diye pay almak için gezerken kullanıyordum. Bisikletimin çalınması üzerine çok üzüldüm. Sağ olsunlar polislerimiz buldular çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bisikletim geldiği için çok mutluyum”

Okula giderken toplu taşıma kullanmadığını, bisikleti ile her yere gittiğini ifade eden Esad Tonbaki, “Doğum günümde ben evden hiç çıkmadım. 19 Temmuz akşamı eve geliyorum, kapalı garaja bisikletimi koyuyorum. 20 Temmuz’da evden hiç çıkmadım doğum günüm diye, 21 Temmuz’da dışarıya çıktığımda bisikletim yoktu. Çevremdeki insanlara bildirdim ama geri gelmez diye şikayetçi bile olmamıştım. Muhtarlıktan bildirim geldi, çalıntı bisikletlerin bulunduğuna dair, ben de gittim karakola sordum. Benim bisikletim de çıktı. Polis ekipleri gerçekten çok ilgilendiler, hepsine teşekkür ediyorum. Her yere bisikletle gidiyorum. Selçuk Üniversitesinde okuyorum, oraya bile bisiklet ile gidiyorum. Bisikletim geldiği için çok mutluyum” diye konuştu.