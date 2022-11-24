İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Pınarbaşı Caddesinde motosikletli polis timleri büro amirliği ekipleri durumundan şüphelendiği şahsı durdurdu. A.K.’nin yapılan üst aramasında 119 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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