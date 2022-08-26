Konya’da polis ekiplerinin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 bin 100 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Konya’da polis ekiplerinin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 bin 100 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekipleri Ankara Yolu üzerinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir panelvan minibüsü durdurdu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde, aracın arka kısmına yerleştirilen tankın içerisinde piyasa değeri yaklaşık olarak 42 bin TL olan 2,1 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.