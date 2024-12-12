Kayseri’de polis ekipleri tarafından takip edilerek durdurulan araçta 20 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü, kentte silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik 6 ekiple operasyon düzenledi. Operasyonda A.T.’nin kullandığı aracı takibe alan ekipler, aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 20 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. ’Ruhsatsız silah ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.