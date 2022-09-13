Kırıkkale’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Gürler Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Şüpheli olarak gözaltına alınan A.Ö.’nün ikametinde de yapılan aramada uyuşturucu madde olarak kullanılan 22.76 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyette alınan ifadenin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.