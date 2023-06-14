Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, peşine takılan ‘Şahin Timleri’nin kurt kapanı taktiğiyle neye uğradığını şaşırdı. Sık sık ara sokaklara girip izini kaybettirmeye çalışan sürücünün peşinden resmi ekipler giderken, sivil bir ekip ise sokak başında bekleyerek önüne gelmek zorunda kalan otomobili yakaladı. Filmleri aratmayan kovalamaca, vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, sürücüye 50 bin liraya yakın ceza kesildi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan G.T. isimli sürücü, bir anda otomobiliyle kaçmaya başladı. Kaçan otomobilin peşine Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ‘Şahin Tim’leri takıldı. Sık sık ara sokaklara girip izini kaybettirmeye çalışan sürücünün peşinden resmi ekipler giderken, sivil bir ekip ise sokak başında bekleyerek önüne gelmek zorunda kalan otomobili yakaladı.

50 bin liraya yakın para cezası kesildi

Filmleri aratmayan kovalamaca vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü G.T.’ye, ehliyetsiz araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi suçlardan 50 bin liraya yakın ceza kesildi.

Sürücünün kullandığı araç ise polis otoparkına çekildi.