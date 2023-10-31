Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne, farklı ihlallerden dolayı yaklaşık 20 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ses sistemi ve abartı egzozla çevreyi rahatsız eden, alkollü şekilde araç kullanıp trafiği tehlikeye sokan, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullananlara yönelik denetim ve devriyelerine devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan rutin devriyelerde, ters şeritte seyreden Mehmet C. idaresindeki 07 BNU 92 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerden kaçan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak yolun 30 metre aşağısına savruldu. Daha fazla direnemeyen sürücü, polise teslim oldu. Polisten kaçmak, ters şeritte seyir etmek, alkollü ve ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak gibi farklı ihlallerden dolayı yaklaşık 20 bin TL cezai işlem uygulayan ekipler, aracı trafikten men etti. Araç üzerinde inceleme yapan ekipler, araçta iki adet boş mermi kovanı buldu. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Öte yandan, yapılan alkol testinde sürücünün 2.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.