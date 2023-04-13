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Sürücü V.Ü ve yanındaki 2 arkadaşı yan yatan otomobilden çıkıp kaçmak istedi. Polisler şüphelilerin kaçmasına izin vermeyerek yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı ekipler, şüphelendikleri 33 ALC 90 plakalı otomobile Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi’nde ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uyumayan otomobil sürücüsü V.Ü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçan V.Ü, Yüreğir ilçesi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi’nde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yan yattı.

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil, 10 kilometrelik kovalamanın ardından kontrolden çıkıp yan yattı. Araç içerisindeki 3 kişi gözaltına alınırken sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi.

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