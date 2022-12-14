Adana’da polis, bir okulda mevsimlik tarım işçileri ile dezavantajlı ailelerin çocuklarına mont ve ayakkabı dağıttı. Mont alan 5 yaşındaki kız çocuğunun kirlenmesin diye montu giymemesi herkesi duygulandırdı.

Adana’da polis, bir okulda mevsimlik tarım işçileri ile dezavantajlı ailelerin çocuklarına mont ve ayakkabı dağıttı. Mont alan 5 yaşındaki kız çocuğunun kirlenmesin diye montu giymemesi herkesi duygulandırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik tarım işçileri ile dezavantajlı ailelerin çocuklarına mont ve ayakkabı vermek için harekete geçti. Saha çalışması yapan ekipler, Seyhan ilçesindeki Mürseloğlu İlkokulu’nda öğrenim gören 45 çocuğu tespit etti. Polis Eşleri Derneği Adana Şubesi tarafından temin edilen mont, ayakkabı ve çoraplar polis tarafından okula götürüldü. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte polisleri kapıda çiçeklerle karşıladı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin eşi Nahide İnci ile birlikte polis ekipleri, tek tek sınıfları gezerek çocuklara kıyafetleri hediye etti. Polisin hediye ettiği montu alan 5 yaşındaki Hasibe Mengen, diğer çocuklar gibi montunu giymedi. Minik Hasibe’nin, montu kirlenmesin diye giymediğini söylemesi herkesi duygulandırdı.

Polislerin mont ve ayakkabı vermesinden çok mutlu olduğunu ifade eden Hasibe, “Montumu kirlenmesin diye giymedim. Eve götüreceğim. Polis ağabey ve ablalarımı çok seviyorum” dedi. Bu sözlerle duygulanan Nahide İnci, mont ve ayakkabıyı Hasibe’ye giydirip, “Kirlenirse, yenisini alırız” ifadelerini kullandı.

Çocukları sevindirmek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Nahide İnci, “Ben de bir anneyim. Bu çocuklar, hepimizin çocukları. Bu şekilde birbirimize destek olursak, her türlü sorunun üstesinden gelebiliriz. Bundan sonra daha çok çocuğa ulaşmak için çalışacağız” diye konuştu.

Ayrıca sınıfları gezen ‘Kanka polis’ ile oyunlar oynayan çocuklar ile okul müdürü Murat Çoğum, emniyet teşkilatına desteklerinden dolayı teşekkür etti.