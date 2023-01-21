Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çadırda yaşamlarını sürdüren tarım işçilerinin çocuklarıyla bir araya gelip onlarla tek tek ilgilendi.

Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çadırda yaşamlarını sürdüren tarım işçilerinin çocuklarıyla bir araya gelip onlarla tek tek ilgilendi.

Çukurova’nın bereketli toprakları, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Adana’ya tarım işçisi olarak göç eden aileleri yıllardır bağrında taşıyor. Evlerine ekmek götürebilmek için kimi 3 ayda, kimi 6 ayda, kimi ise bir daha dönmemek üzere memleketinden çalışmak için Adana’ya geliyor. Tarım işçileri genellikle çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Yazın sıcağında, kışın da soğukta da olsa çadırda yaşayıp ekmek mücadelesi veriyorlar. Tarım işçilerinin çocukları da anne ve babalarıyla çadırda yaşamaya mahkum oluyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de zaman zaman çadırları ziyarete ederek özellikle çocuklarla yakından ilgileniyor. Çocuklarla sohbet edip onlara hediyeler veren polisler, çocuklara büyük bir moral oluyor. Karşılarında polisleri gören çocuklar önceleri biraz çekinseler de daha sonra polisin sevgisi karşısında mutlulukları yüzlerinden okunuyor.